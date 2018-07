ANÁLISE-Alavancagem atrapalha consolidação no setor de celulose

"As grandes empresas estão com níveis de alavancagem altos. Então, não estão com caixa para simplesmente fazer ofertas por empresas menores", avalia o analista Victor Penna, do BB Investimentos.

O analista William Alves, da XP Investimentos, considera que a consolidação sempre é possível, mas também não vê espaço para aquisições no curto prazo.

"No momento da dificuldade, é normal que (as empresas) tentem se consolidar. Mas não vejo espaço para elas saírem comprando porque estão alavancadas", afirmou.

No segundo trimestre, a Fibria registrou uma relação entre dívida líquida e Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 4,7 vezes. Já a Suzano registrou uma relação de 4,5 vezes, e a Klabin teve o melhor resultado, de 2,5 vezes.

PARCERIAS

Para Penna, do BB Investimentos, o cenário de crise econômica, com queda nas exportações para mercados importantes como a Europa, deixa as empresas menores mais vulneráveis a ofertas de compra, mas com o alto endividamento das grandes companhias é mais provável que ocorram parcerias, e não aquisições e fusões entre empresas.

"Acredito que parcerias seriam uma opção no mercado do jeito que está."

Mas para o analista, esses movimentos não devem ocorrer ainda em 2012. "Ainda neste ano a gente não deve observar medidas neste sentido, porque a entrada de novas fábricas deve mexer com o mercado. Um movimento (de parcerias) deve ocorrer mais no ano que vem."

Embora não se arrisque a dar um palpite sobre quais empresas poderiam anunciar parcerias, Penna considera que essas transações deverão ocorrer de forma regional, entre companhias brasileiras e outras latino-americanas.

A analista Cássia Inês Silva Pontes, da Lopes Filho, também acredita que parcerias serão a solução que as empresas do setor irão buscar no atual cenário.

"Desde 2008 investimentos foram postergados e as empresas brasileiras avaliam se dá para fazer esses investimentos. Vai ser um momento de buscar parcerias... Acho que as empresas estão olhando a dinâmica do mercado para ver se há condições de seguir com projetos sozinhas ou por meio de parcerias", disse Cássia.

Algumas empresas mantiveram seus projetos que já haviam sido iniciados --como a Suzano, que deverá iniciar operações na fábrica no Maranhão em 2013, e a Eldorado, que deve inaugurar sua fábrica de celulose no Mato Grosso do Sul ainda neste ano.

Por outro lado, há empresas que ainda avaliam o cenário para dar prosseguimento a projetos, como é o caso da Fibria: o presidente da maior produtora mundial de celulose de eucalipto, Marcelo Castelli, descartou apresentar o projeto de expansão da unidade de Três Lagoas (MS) ao Conselho de Administração ainda neste ano, devido ao ambiente econômico.

Durante evento no fim de agosto, o presidente da Fibria afirmou que a consolidação na indústria de papel e celulose é uma questão de tempo. Na mesma ocasião, o diretor comercial e de logística da Eldorado, Reginaldo Gomes, disse, na mesma linha, que um setor fragmentado é incompatível com uma indústria de capital intensivo.