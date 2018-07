ANÁLISE-Bill Clinton mostra que é a maior arma de Obama

Numa detalhada e apaixonada demonstração de apoio ao ex-rival de sua mulher, Hillary, na eleição primária de 2008, Clinton amplificou o argumento central da campanha obamista: que o eleitorado terá de escolher entre políticas democratas que já resultaram em uma ampla prosperidade, ou políticas republicanas que beneficiam só os ricos.

Mas ele não parou por aí.

Frequentemente improvisando em cima do discurso escrito, Clinton abordou tópicos importantes, mas que haviam ficado praticamente de fora da convenção partidária.

Elogiou, por exemplo, o estímulo econômico aprovado em 2009 por Obama, a ampliação da ajuda ao ensino superior, e os esforços para promover as energias renováveis.

Explicou como a reforma da saúde pública feita pelo atual presidente deve beneficiar os norte-americanos comuns, e alertou que os cortes propostos pelos republicanos para a saúde irão prejudicar os membros mais pobres e vulneráveis da sociedade. Argumentou ainda que os republicanos agravariam as dificuldades fiscais do país e impediriam que mais pessoas votassem.

Mais do que isso, o ex-presidente respondeu diretamente ao mote que os republicanos adotaram nos últimos dias: será que os norte-americanos estão melhores agora do que há quatro anos?

"A resposta é sim", disse Clinton. "Mas muita gente ainda não está sentindo isso."

Os argumentos certamente servirão de modelo para outros democratas nos dois meses que faltam para o pleito de 6 de novembro, segundo Samuel Popkin, autor de "The Candidate: What it Takes to Win - and Hold - the White House" ("O candidato: o que é preciso para conquistar - e manter - a Casa Branca").

"Ele fez um trabalho melhor ao transmitir a mensagem de Obama do que o pessoal de Obama teria feito", disse Popkin, professor da Universidade da Califórnia-San Diego.

Clinton não é conhecido por ser conciso, mas até os republicanos admitem que ele é quase imbatível quando se trata de explicar assuntos complexos. "Era o que precisávamos para colocar as coisas em inglês claro, para que as pessoas entendam", disse Kevin Muth, delegado da Flórida.

O ex-presidente buscou ser o mais abrangente possível para ilustrar os feitos de Obama e criticar as propostas de Romney. Para analistas, ele buscou com isso não só animar o eleitorado democrata como também seduzir os independentes ainda indecisos.

"Bill Clinton é o jogador que limpa as bases (no beisebol), e está mirando no centro do eleitorado", disse Andrew Polsky, professor de Ciências Políticas do Hunter College. (Reportagem adicional de John Whitesides)