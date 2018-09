ANÁLISE-Câmbio mais que compensa queda em agri commodities

Nos futuros de algumas das principais commodities agrícolas do Brasil, como soja, açúcar, café e milho, as desvalorizações ficaram entre 5 e 13 por cento no acumulado de setembro, sendo mais do que compensadas pela alta da moeda norte-americana frente ao real --quase 17 por cento até esta quarta-feira.

Esse movimento garantiu que os preços internos continuassem interessantes para os produtores manterem suas vendas e mesmo para exportadores realizarem seus negócios, já que o produto nacional ficou mais barato no exterior.

"É uma bela oportunidade para o pessoal (produtor) travar preço. O dólar se valorizou no mundo inteiro, só que aqui houve uma valorização maior do que nos outros países, e a queda das commodities é menor do que o que câmbio subiu e deu uma oportunidade de preço em reais muito boa", afirmou o analista da MB Agro José Carlos Hausknecht.

Ele acrescentou que o momento para negociações é "muito favorável", já que existem "fundamentos fortes" nos mercados de commodities agrícolas, com uma escassez da oferta em vários mercados.

Apesar da queda recente nos futuros agrícolas internacionais, os preços estão historicamente elevados.

No caso da soja, o efeito é ainda mais positivo neste mês para o Brasil, num momento em que o país está começando o plantio da nova temporada 2011/12, já que a queda do contrato referencial no acumulado de setembro é de cerca de 5 por cento.

"Se não tivesse tido desvalorização do real, com a colheita da safra dos Estados Unidos se aproximando, teríamos um desconto maior para o nosso produto", afirmou Leonardo Sologuren, da consultoria Clarivi.

"Mas essa desvalorização torna o produto brasileiro mais barato em dólar... muito provavelmente a gente ganhará competitividade", acrescentou.

Segundo Sologuren, "sem dúvida a situação é positiva para o produtor que está iniciando o plantio", especialmente para aquele que já travou os custos de produção, considerando que boa parte dos insumos são importados. "Isso pode implicar em aumento de custo de produção para quem não firmou o custo."

O analista disse que a situação também é altamente favorável para o milho, cujas exportações estão em um crescente neste semestre.

CAFÉ E AÇÚCAR

Nos futuros do café em Nova York, que registrou o menor valor desde meados de agosto nesta quarta-feira, a queda no acumulado do mês girou em torno de 13 por cento. Enquanto no açúcar a queda em setembro está em torno de 10 por cento.

"O mercado de café vem caindo muito... Mas o dólar estimulou o produtor a continuar vendendo. Foi o que ajudou o exportador a continuar comprando", afirmou o exportador John Wolthers, da Comexim, em Santos (SP).

No caso do açúcar, a queda recente nos preços futuros --que atingiram os maiores patamares do ano no mês passado, acima de 30 centavos de dólar por libra-peso-- permitiu que o mercado andasse um pouco, segundo um corretor. E o câmbio também tem ajudando em uma retomada das negociações.

"Hoje está começando a ter mais movimentação... o nosso produto fica mais competitivo", disse um trader de uma multinacional, preferindo ficar no anonimato.

(Com reportagem adicional de Silvio Cascione)