ANÁLISE-Corte no orçamento causa 'autofagia' em Brasília

No fim de semana, a mídia noticiou novas acusações de corrupção ou supostos desvios éticos envolvendo cinco ministros --da Casa Civil, Cidades, Turismo, Comunicações e Relações Institucionais--, o que abre a perspectiva de novas demissões em um gabinete que já perdeu quatro titulares desde junho.

A cada dia que passa, os escândalos e demissões no primeiro escalão têm menos aspecto de uma "faxina" anticorrupção promovida por Dilma, como dizem alguns jornalistas e membros do governo, e aparecem mais como algo imprevisível e perigoso.

Autoridades disseram à Reuters que a crise parece ter por trás de si um fator principal -- dinheiro, ou mais especificamente a sua repentina ausência em Brasília devido a recentes cortes orçamentários.

Políticos descontentes com cortes nos gastos começaram a revelar podres do governo à mídia, o que descambou para um vale-tudo entre facções rivais dentro do Congresso.

"A verdade é que ela (Dilma) quer que tudo isso termine o mais rápido possível", disse um funcionário, sob anonimato. "Não é ela quem está promovendo isso."

A distinção é crucial porque, se Dilma não está comandando uma "faxina" contra a corrupção, isso significa que ela tem pouca ou nenhuma capacidade de conter a enxurrada de escândalos.

Embora até agora os mercados financeiros tenham ignorado a crise, isso pode mudar se surgirem novas acusações envolvendo o círculo íntimo da presidente, ou se membros descontentes da bancada governista tentarem sabotar sua política econômica, como alguns já ameaçaram publicamente fazer.

Membros do governo temem, por exemplo, que parte da bancada governista obstrua a aprovação de reformas ou imponha novos gastos públicos, complicando a luta contra a inflação.

Neste mês, o deputado Henrique Eduardo Alves, líder do PMDB na Câmara, ameaçou realizar "protestos" não especificados se o Congresso não receber mais "respeito".

"Existe o pressuposto de que a economia do Brasil ficará bem enquanto os políticos não a bagunçarem", disse Charles Lieberman, diretor de investimentos da Advisors Capital Management, gestora de capitais com sede em Nova Jersey. "Mas estamos observando atentamente o governo agora."

CORTES NAS EMENDAS

A crise atual remonta a uma decisão tomada por Dilma logo após a posse, em 1o de janeiro, quando ela cortou cerca de 50 bilhões de reais do orçamento deste ano. Grande parte desse corte atingiu emendas orçamentárias de origem parlamentar, que são consideradas por alguns deputados e senadores como um recurso sagrado para agradar às suas bases políticas.

O objetivo desses cortes era esfriar a economia e garantir um "pouso suave" depois do expressivo crescimento de 7,5 por cento em 2010. O enxugamento ajudou a impedir uma espiral inflacionária.

Mas os cortes enfureceram vários partidos da base aliada, que haviam se acostumado a ter acesso a recursos cada vez maiores e com poucas contrapartidas, durante o longo "boom" econômico ocorrido durante os dois governos do carismático Luiz Inácio Lula da Silva.

Sem Lula, Dilma tem dificuldades em exercer a política do "tapinha nas costas", que habitualmente desarma crises semelhantes no país. Enquanto isso, a economia se desacelerou mais do que o previsto nos últimos meses, contribuindo para as tensões políticas, já que os parlamentares precisam disputar recursos mais minguados.

A arma mais tradicional para a solução de conflitos políticos no Brasil é o matreiro vazamento de acusações de corrupção para revistas -- preferivelmente a Veja --, o que obriga adversários a se afastarem.

Foi assim na renúncia, na semana passada, do ministro da Agricultura, Wagner Rossi, figura destacada do PMDB, maior partido da coalizão de Dilma. Ele saiu após outros membros do partido denunciarem à Veja a presença de "bandidos" em uma estatal vinculada ao ministério, acusando Rossi de envolvimento.

Desde o começo do ano, o PMDB não esconde sua revolta com os cortes orçamentários, e líderes do partido dizem que a agremiação foi exageradamente afetada. A saída de Rossi mostrou que a nomeação de cargos também motiva disputas internas dentro do partido.

Dilma, segundo uma fonte oficial, "não queria que Rossi saísse". "Isso foi algo fratricida dentro do PMDB", acrescentou.

Alguns membros do governo dizem que o vazamento de dados financeiros pessoais de Antonio Palocci, o que motivou sua saída da Casa Civil, em junho, provavelmente foi uma retaliação por seu envolvimento nos cortes orçamentários. Dilma sustentou Palocci durante semanas após o vazamento, até que ficou claro que ele havia perdido o apoio do PMDB e do PT.

Agora, não faltam vinganças entre diferentes facções da base aliada.

As duas acusações mais sérias surgidas no fim de semana davam conta de que o ministro do Turismo, também do PMDB, havia transferido 1 milhão de reais para uma empresa "laranja", sem nenhum propósito claro; e que o ministro das Cidades havia oferecido dinheiro a parlamentares em troca do apoio deles. Ambos os ministros negaram as acusações.

Ao responder rapidamente às acusações mais recentes, e ao promover publicamente punir todos os envolvidos, Dilma até agora evitou danos maiores à sua própria imagem.

Mas isso pode mudar. Uma pesquisa feita neste mês mostrou que sua popularidade despencou, em parte por causa do cansaço da opinião pública com os constantes escândalos.

A própria Dilma é amplamente considerada por aliados e adversários como intocável, depois de acumular um currículo impecável em mais de 20 anos ocupando cargos públicos.

Em um sinal de que o governo busca acalmar os ânimos, o governo prometeu na semana passada liberar cerca de 1 bilhão de reais para emendas orçamentárias do Congresso.

Enquanto isso, alguns integrantes do governo esperam que os partidos descontentes acabem ficando sem munição.

"Dilma detesta corrupção, é claro ... (e) quando essas coisas vierem à tona ela vai agir. Mas é uma enorme distração, e o que realmente queremos é levar adiante a nossa agenda, coisas como a luta contra a pobreza, a razão pela qual viemos a Brasília", disse a primeira fonte oficial.