ANÁLISE-Crise reduz projeção de alta de minério para 2009 Bancos e corretoras começam a rever o patamar de reajuste de preços que a Vale poderá conseguir no próximo ano para o minério de ferro, depois de sinais de que a China, maior produtora de aço do mundo e principal cliente da empresa, não conseguirá escapar do impacto negativo da crise financeira nos Estados Unidos e na Europa. Um possível aumento em torno de 20 a 30 cento para o preço do minério de ferro em 2009, que chegou a ser cogitado antes do agravamento da crise, já foi abandonado pelos especialistas mais otimistas. Diante da perspectiva de queda da demanda, já sinalizada pela redução no preço do aço em torno dos 20 por cento no mercado chinês, a aposta de ajuste agora gira na casa dos 10 por cento. Para complicar a vida da mineradora brasileira, um ajuste adicional para 2008, de entre 11 e 13 por cento, pedido pela brasileira, ainda está na mesa das siderúrgicas asiáticas, o pode ser um fator negativo adicional nas conversas para o ano que vem. A percepção é de que a Vale até vá conseguir o aumento extra para 2008, mas poderá ter um reajuste menor para 2009. "Nosso cenário indica que a probabilidade de sair o aumento deste ano é alta", disse à Reuters o analista do JP Morgan, Rodolfo de Angele, que já projetava em função disso aumento de 10 por cento para 2009. "Era uma visão mais conservadora em relação a outras projeções, mas não previa essa crise que teve", acrescentou. "Só que se antes eu falava 10 por cento com risco de errar, de vir alguma coisa mais alta, hoje não tem mais isso", explicou o analista. Já Cristiane Viana, da corretora Ágora, previa aumento em torno dos 30 por cento, o que será revisto. "Vamos fazer revisão para baixo, mas ainda visualizamos aumento para o preço de minério em 2009", disse Cristiane, que também acredita na obtenção do aumento adicional que a Vale está pedindo aos clientes asiáticos referente a 2008. Ela observou ainda que notícias sobre a retração da demanda por minério na China devem ser vistas com cuidado, devido à realização das Olimpíadas em agosto que alteraram a economia local. Houve grande demanda pré-Jogos e uma acomodação era possível posteriormente. Segundo Cristiane, não fica claro o motivo do grande estoque de minério que está levando o país a adiar fornecimentos, como ocorreu nesta quinta-feira com a australiana Mount Gibson. "O que se viu foi redução da produção (de aço), mas tem que ver se é pressão da negociação do ajuste adicional da Vale ou se é uma demanda mais fraca, desaquecida, ou ainda se é Olimpíada", explicou. A analista continua prevendo demanda forte para o minério de ferro, "ainda não atendido suficientemente pela oferta", e que a redução de demanda pode ser questão pontual de ajustes de estoque e de produção. Da mesma opinião compartilha o analista do JP Morgan, que trabalha com a continuidade de crescimento da economia chinesa, porém em ritmo menor. "A gente precisa ver agora a China com números limpos (sem Olimpíadas), o que de fato aconteceu, o que é China após essa brincadeira toda para se fazer um cenário", afirmou Rodolfo De Angele, lembrando que também pode acontecer do governo chinês agir com algum estímulo fiscal para acelerar a economia. Para Rodrigo Ferraz, do Banco Brascan, é precipitado se falar agora em impacto de redução da demanda na China no preço do minério em 2009. Ele ressaltou que ainda há muita incerteza sobre o impacto da crise na economia chinesa, mas que uma revisão da previsão será inevitável. "O momento é turbulento demais para mexer na nossa previsão, que é de 15 por cento para minério e pelotas, mas quando for mexer será para baixo ou ficará estável, para cima não", afirmou Ferraz.