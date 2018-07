Análise descarta falha em avião antes de morte na BA Análises feitas por técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes da Aeronáutica (Cenipa) descartaram que tenha havido falhas mecânicas no monomotor modelo RV-10, prefixo PR-ZCM, que enfrentou problemas em um pouso na Fazenda Cajueiro, no município de Condeúba (BA). Segundo o órgão, as documentações do avião, do piloto e da pista de pouso também estavam regulares.