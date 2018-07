ANÁLISE-Dilma, com marca de Lula em 2006, evitará 2o turno?

Dilma Rousseff abriu largos 17 pontos de liderança sobre o candidato do PSDB, José Serra, mostrou pesquisa neste sábado, e consolidou prognósticos numéricos de vitória em 3 de outubro.

Ela recebeu 47 por cento das intenções de voto, enquanto o tucano levou 30 por cento, seu patamar mais inferior.

O PT prega o salto baixo e está certo em mandar essa mensagem à militância. Um dos mais prudentes mandamentos de uma eleição é a cautela, mesmo quando as sondagens chegam tão cedo alvissareiras.

Apesar das estatísticas, novas e velhas, e do fato de uma eleição sempre ser suscetível ao imponderável, um segundo turno dependerá dos próximos 42 dias de campanha. Os tucanos devem partir para cima para tirar a diferença; Dilma tem apenas de ficar longe de problemas.

"As pesquisas mostram um crescimento acelerado, mas a gente tem que cuidar pra não relaxar," disse à Reuters o presidente do PT, José Eduardo Dutra.

Na campanha de reeleição de Lula, em 18 de agosto, o Ibope o trazia num confortável primeiro lugar. Geraldo Alckmin, até aquele momento desconhecido além de São Paulo, tinha 21 por cento. O programa de TV o faria crescer à medida que se tornava mais conhecido. O "escândalo dos aloprados" e a ausência do presidente no último debate do Jornal Nacional acabaram por tirar o primeiro turno das suas mãos.

Mas há algumas diferenças na realidade de antes e de depois. O condimento da "continuidade" não era tão forte como é agora, nem Lula era o Lula de hoje.

"O Lula de hoje é bem maior que o Lula de quatro anos atrás e isso faz uma diferença enorme", completou Dutra.

O presidente, cuja popularidade beira os 90 por cento no Ibope recente, possuía 47 por cento das intenções de voto e uma aprovação pessoal 57 por cento quatro anos atrás. Seu governo, hoje com 78 por cento de avaliação positiva, recebia apenas 41 por cento das menções "ótimo e bom."

O petista ficou tão popular que bater nele virou tática kamikaze. Tanto é assim que o presidenciável tucano já começou a usá-lo em sua propaganda publicitária.

Em 2002, José Serra saltou do terceiro lugar nas sondagens e levou a disputa para o segundo turno. O sentimento era o inverso, o da mudança, e Lula, na oposição, levou a maioria dos votos válidos.

"A campanha do Serra parece ter recebido seu atestado de óbito com a divulgação da pesquisa Datafolha que mostra uma diferença acachapante a favor da petista Dilma Rousseff," escreveu o editorial do jornal Folha de S.Paulo em sua edição desta manhã.

No universo das "curvas", "médias ponderadas" e das perguntas estimuladas e espontâneas, o cenário pintado por Datafolha, Ibope e Vox Populi traz, de fato, avaliações deterministas.

Os próximos 42 dias serão capazes de mudar a cabeça do eleitorado?

"Só existe uma coisa certa sobre o futuro: ele é incerto e não está escrito em nenhum lugar, nem nas estrelas nem nas pesquisas", ponderou o deputado Luiz Paulo Velloso Lucas, candidato do PSDB ao governo do Espírito Santo e uma das pessoas mais próximas a Serra no partido.