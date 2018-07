Análise: 'Experiência' de Hillary pode ter custado indicação

A estratégia de campanha de Hillary Clinton de se mostrar como uma política com a "experiência" necessária para exercer a Presidência dos Estados Unidos pode ter contribuído para sua derrota nas prévias do Partido Democrata. Na terça-feira, depois das prévias nos dois últimos Estados americanos, Dakota do Sul e Montana, o senador Barack Obama anunciou que será o candidato do partido. Muitos vêem Hillary Clinton como parte da elite política dos Estados Unidos, parte do sistema. Os partidários da senadora discordam desta afirmação, mas ficou difícil, durante a campanha, para Hillary se livrar desta imagem. E isto pode ter custado caro para a senadora, especialmente em um país onde o eleitorado como um todo está insatisfeito com a forma como os políticos dos dois principais partidos, Democrata e Republicano, estão comandando os rumos dos Estados Unidos. No início da campanha, alguns afirmavam que a campanha da senadora tinha certa arrogância e que Hillary parecia inacessível. Diferente Douglas Schoen foi o estrategista político que trabalhou na campanha vitoriosa de reeleição de Bill Clinton, em 1996. Para ele, a indicação de Barack Obama prova que os eleitores querem algo diferente em 2008. "Acredito que ele apareceu com uma grande idéia, que é a de que as pessoas estão irritadas, elas querem alguém de fora (do sistema político), querem mudança, soluções bipartidárias." "A tragédia da campanha de Hillary Clinton foi que o bipartidarismo que ela representou em Washington não foi reconhecido. A luta por mudanças que ela representou durante toda sua carreira não foi totalmente refletida (na campanha)", afirmou. "Em retrospecto, a campanha dela não conseguiu passar esta mensagem de uma forma tão convincente quanto, talvez, Obama", acrescentou. Bill e Hillary Clinton são figuras de destaque do Partido Democrata nas últimas duas décadas, e a influência do casal não será anulada tão facilmente. Foi difícil para boa parte do Partido se afastar do casal Clinton e isto foi demonstrado pelo tempo necessário para Obama conseguir o apoio dos superdelegados. Sombra de Bill A senadora também tem grande apoio em todo o país - ela não perdeu a indicação democrata por uma diferença tão grande. Muitos diriam que, no final das contas, Hillary melhorou sua própria imagem depois desta campanha. Ela já ficou na sombra de seu marido, Bill Clinton. Agora ela teria surgido como uma política com firmeza de caráter e determinação. "Como a primeira mulher a ter chances reais a uma candidatura à Presidência, ela deixou uma marca profunda no sistema", disse Douglas Schoen. E, segundo os partidários da senadora, ela continua sendo uma defensora da mudança e será difícil ver Hillary saindo da vida pública. Ela ainda tem uma influência importante no Partido Democrata e no país. Mas, no momento, Obama será retratado como a nova face do Partido Democrata, um rompimento com o passado, uma brisa fresca. Neste sentido, e especialmente se Obama conseguir vencer as eleições presidenciais, talvez uma nova era tenha realmente começado nos Estados Unidos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.