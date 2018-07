ANÁLISE-Forma de voto de ação do mensalão coincide com ineditismo de processo A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), anunciada nesta sexta-feira pelo presidente Carlos Ayres Britto, de votar a ação penal do chamado mensalão de maneira fatiada, por itens, é inédita na Corte, segundo juristas ouvidos pela Reuters, que atribuem a novidade ao caráter singular do processo.