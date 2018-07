Análise: Islândia é primeira vítima real da crise

A primeira vítima real da crise financeira internacional é a Islândia. Os problemas no país foram causados por dois fatores distintos, um deles perfeitamente previsível. O fator previsível está ligado às medidas do Banco Central islandês. Nos últimos anos, a Islândia tem seguido uma política de metas inflacionárias, assim como o Brasil. Isso significa que o Banco Central aumenta as taxas de juros se o índice de inflação está acima da meta e reduz as taxas se a inflação está abaixo. Essa política, baseada em teorias econômicas e utilizada por outros países, foi desastrosa para a Islândia. Ilusão de riqueza Por todo o período de política de metas inflacionárias, a inflação estava acima da taxa estabelecida pelas metas do governo e, como resultado, as taxas de juros ultrapassavam 15%. Em uma economia pequena como a da Islândia, taxas de juros altas encorajam empresas domésticas e até mesmo famílias a pegar empréstimos em moeda estrangeira e também atraem especuladores. Isso provou grandes fluxos de dinheiro, em moeda estrangeira, o que causou grandes aumentos nas taxas de câmbio e deu aos islandeses a ilusão de riqueza. Os especuladores e pessoas que pegavam empréstimos conseguiam lucros com a diferença entre a taxa de juros na Islândia e em outros países. Esses efeitos encorajaram o crescimento econômico e a inflação, levando o Banco Central a aumentar ainda mais a taxa de juros. O resultado final foi uma bolha causada pela interação entre taxas de juros domésticas e fluxos de moeda estrangeira. A taxa de câmbio estava cada vez mais distante dos fundamentos da economia, com uma inevitável e rápida depreciação da moeda islandesa. Isso deveria ter ficado claro para o Banco Central, que desperdiçou várias boas oportunidades de evitar esse processo e conseguir mais reservas. Independência Além destes fatores, também é preciso levar em conta a estrutura de governança do Banco Central da Islândia, que não tem um, mas três diretores. Um ou mais desses diretores geralmente é um ex-político. Por isso, a governança do Banco Central do país sempre foi vista como muito próxima do governo central, o que levanta dúvidas sobre sua independência. Essa estrutura leva a conseqüências que são especialmente visíveis em períodos de crise financeira. Ao escolher os diretores de acordo com suas bases políticas ao invés de conhecimentos financeiros e econômicos, o Banco Central pode ser visto como mal preparado para lidar com uma economia em crise. O segundo fator na implosão da economia islandesa foi o tamanho de seu setor bancário. Antes da crise, os bancos da Islândia tinham ativos fora do país em um valor aproximado de dez vezes o PIB islandês, com dívidas que eram equivalentes. Em circunstâncias normais, isso não é causa de preocupação, a partir do momento em que os bancos são dirigidos com cautela. Em uma crise, como a que está ocorrendo atualmente, a força de um balanço patrimonial de um banco não tem grandes conseqüências. O que importa é a garantia explícita ou implícita fornecida pelo Estado aos bancos para apoiar seus ativos e dar liquidez. Então, a relação entre o tamanho do Estado e o tamanho dos bancos se transforma em um fator crucial. O tamanho relativo do sistema bancário islandês significa que o governo não está em posição de garantir os bancos, diferente de todos os outros países europeus. Esse efeito aumentou ainda mais e antecipou o colapso causado pelo fato de o Banco Central não ter conseguido aumentar suas reservas em moeda estrangeira. Tragédia Os eventos desta semana foram causados pela combinação desses dois fatores: política monetária inadequada e um sistema bancário maior do que o normal. Durante este ano, a moeda islandesa está se desvalorizando porque os especuladores estão fugindo. Isso provoca dúvidas a respeito da economia islandesa e também a respeito de seu sistema bancário. Mas a tragédia real na crise é o impacto nas famílias islandesas, que enfrentam um aumento de 50% nos pagamentos de empréstimos e ainda uma inflação que pode chegar a 30% ou mais em 2008, com salários congelados e demissões. Felizmente, o potencial macroeconômico em longo prazo é bom. A Islândia tem muitos recursos naturais ainda não explorados e uma força de trabalho qualificada. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.