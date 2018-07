ANÁLISE-Melhor em debate e pesquisas, Romney lidera na Flórida

Três novos levantamentos mostraram Romney com uma dianteira sólida de 7 a 8 pontos horas antes de seu desempenho confiante e agressivo no debate deixar Gingrich na defensiva às vésperas da primária de terça-feira no Estado.

"Este foi seu melhor debate exatamente quando ele precisava. Romney venceu o debate e pode muito bem ter vencido a primária", disse o estrategista republicano Ron Bonjean.

Romney, que viu sua vantagem sobre Gingrich evaporar após uma derrota por 12 pontos na Carolina do Sul, também se beneficiou na quinta-feira de uma onda de novas críticas ao adversário de conservadores proeminentes e líderes do partido.

Foi a reviravolta mais recente em uma corrida que já viu muitos altos e baixos. Gingrich chegou a anular a dianteira de Romney nas pesquisas na Flórida na esteira de seu êxito anterior, e ainda existe a possibilidade de mais reviravoltas.

Mas uma vitória para Romney na Flórida o deixaria em uma posição de força para arrebatar a indicação, com o mapa das primárias pendendo a seu favor em fevereiro com embates em sete Estados onde ele tem uma potencial vantagem.

A seguir vem o voto de Nevada, em 4 de fevereiro, que tem uma grande população mórmon e onde Romney, praticante desta fé, recebeu 51 por cento dos votos em sua tentativa fracassada de encabeçar a chapa republicana em 2008. Em 7 de fevereiro Minnesota, Colorado e Missouri realizam seus pleitos. Gingrich não estará na cédula no Missouri.

Quatro estados com votações em fevereiro -Nevada, Maine, Colorado e Minnesota- usam o sistema de caucus (assembleias eleitorais), onde organizações de campanha fortes podem ajudar a atrair eleitores. Isso pode dar a Romney, que tem mais dinheiro e pessoal, uma vantagem.

Em 28 de fevereiro, Michigan e Arizona realizam primárias. Romney, ex-governador de Massachusetts, foi criado em Michigan, onde seu pai foi governador e executivo do setor automotivo.

"Se Mitt Romney vencer na Flórida, estará embalado para a Super Terça", disse o estrategista republicano Ford O'Connell. Nove Estados fazem votação em 6 de março, a chamada "Super Terça".

"A Flórida é o Estado tudo-ou-nada para Gingrich, porque ele precisa vencer para criar um clímax e reabastecer seus cofres de campanha", afirmou O'Connell. "Ele está gastando tudo que tem para competir com Romney na Flórida".