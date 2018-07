ANÁLISE-Ohio vai decidir eleição nos EUA, será mesmo?

O democrata Barack Obama, candidato à reeleição, e o republicano Mitt Romney têm caminhos claros traçados na busca pelos 270 votos necessários para a vitória no Colégio Eleitoral - e nem todos esses caminhos passam por Ohio, Estado que ambos os lados há muito tempo consideravam crucial para vencer a eleição presidencial.

Obama preserva uma ligeira vantagem no mapa eleitoral, alimentada por sua pequena liderança em Ohio, mas Romney tem reduzido a diferença e passado à frente em alguns outros Estados estratégicos. Oito unidades da federação continuam em situação de equilíbrio.

Na disputa presidencial norte-americana, cada Estado tem direito a um número fixo de delegados no Colégio Eleitoral, proporcional à sua população. Geralmente, todos os delegados de um Estado são ligados ao candidato que venceu nesse Estado, independentemente da diferença sobre o segundo colocado. Por isso, as campanhas se concentram nos Estados onde a disputa se mostra indefinida.

Para vencer, os dois candidatos podem construir múltiplas combinações de Estados, com ou seu Ohio. E é possível que a definição venha de outro Estado estratégico, como o Colorado, onde Obama e Romney estão virtualmente empatados nas pesquisas.

"A esta altura, há provavelmente mais cenários no mapa eleitoral do que há eleitores indecisos", disse Lee Miringoff, especialista em pesquisas do Marist College, que está realizando pesquisas nos principais Estados indefinidos.

"Numa disputa meio a meio ..., todas as coisas e todos os lugares vão importar", disse ele.

Em nível nacional, as pesquisas indicam um empate entre os dois candidatos, mas Obama ainda lidera por pelo menos 4 pontos percentuais em Estados que somam 237 votos do Colégio Eleitoral, segundo médias compiladas pelo site RealClearPolitics. Romney tem essa mesma vantagem em Estados com 201 delegados.

Isso deixa Obama ligeiramente em vantagem na briga pelos 95 delegados restantes em oito Estados: Colorado (9 votos no Colégio Eleitoral), Flórida (29), Iowa (6), Nevada (6), New Hampshire (4), Ohio (18), Virgínia (13) e Wisconsin (10). Em todos eles, Obama venceu em 2008.

Obama tem uma ligeira vantagem -geralmente inferior à margem de erro das pesquisas- em cinco desses Estados, com um total de 44 votos: Ohio, Iowa, Nevada, New Hampshire e Wisconsin. Seria o suficiente para lhe garantir a reeleição.

Mesmo que perca Ohio, Obama poderia chegar aos 270 votos eleitorais vencendo no Colorado. Em 2008, ele superou seu rival John McCain nesse Estado por 9 pontos percentuais, ajudado pelo eleitorado hispânico, jovem e dos subúrbios. Desta vez, aparece empatado com Romney.

Já para o republicano o caminho para a vitória, sem passar por Ohio, é mais difícil, mas não impossível.

O ex-governador de Massachusetts tem uma ligeira vantagem sobre Obama na Flórida e aparece empatado com o presidente em Virgínia. Se levar esses dois Estados e agregar o Colorado, ainda precisaria ganhar Iowa, New Hampshire e Wisconsin para conquistar a Casa Branca.

ROMNEY TENTA MANTER NEVADA

Dos oito Estados indefinidos, Nevada parece ser o menos competitivo, pois analistas e estrategistas de ambos os partidos dizem que ele está se inclinando por Obama, que aparece como vencedor em seis pesquisas recentes.

Romney lidera por pequena margem em seis das sete últimas pesquisas públicas na Flórida. Na média do RealClearPolitics, sua vantagem nesse Estado é de 1,8 ponto percentual.

Com tantas combinações possíveis, existe até mesmo a possibilidade de um empate em 269 votos eleitorais para cada candidato. Nessa hipótese, o novo presidente seria escolhido pela Câmara dos Deputados, onde os republicanos devem preservar sua atual maioria.

Também é possível que, a exemplo do que ocorreu na eleição de George W. Bush em 2000, o candidato mais votado em nível nacional perca a disputa no Colégio Eleitoral. Na pesquisa nacional Reuters/Ipsos do domingo, Obama abria uma ligeira vantagem de 3 pontos percentuais (49 x 46 por cento) entre eleitores inclinados a votarem.

Na divisão por Estados, Romney tem uma ligeira liderança na Flórida e na Virgínia, mas está atrás de Obama em Ohio, Iowa e Wisconsin.

Apesar de não ser absolutamente crucial para o resultado final, Ohio está atraindo os maiores esforços das campanhas em termos de tempo e dinheiro. Segundo a média do RealClearPolitics, Obama lidera por 1,9 ponto percentual. Em seis das últimas nove pesquisas públicas, o presidente aparece com ligeira vantagem.