Analistas apontam alta da Bolsa no 4º trimestre

Durante este ano, o desempenho do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) desapontou o investidor. Para os três últimos meses do ano, no entanto, a perspectiva de especialistas é otimista, principalmente para os papéis de empresas com foco no mercado interno.

Capitalização relativamente bem-sucedida da Petrobrás, eleições tranquilas, consolidação dos bons números da economia brasileira e perspectivas melhores para a conjuntura mundial são alguns dos motivos que levam especialistas a crer na alta das cotações daqui para a frente. Além desses fatores, historicamente, o período de outubro a dezembro costuma ser bom para todas as bolsas do mundo.

Laura Bartelle, analista da XP Investimentos, terceira maior corretora do País em volume de recursos negociados, explica que o mercado ficou "muito parado" neste ano, sobretudo por causa da capitalização da Petrobrás.

"Mas agora vai deslanchar. Tanto pela saída da capitalização quanto pelo cenário econômico mundial e brasileiro", diz Laura. "O Brasil está no foco dos estrangeiros", acrescenta.

Alexandre Atherino, diretor da corretora Indusval, também salienta o interesse dos estrangeiros nos mercados emergentes, com foco no Brasil. "Estamos no radar dos investimentos estrangeiros", afirma.

O foco no Brasil, segundo Atherino, se explica pelas boas perspectivas para a economia. "O PIB (Produto Interno Bruto) deve crescer 7,5% neste ano." Ele afirma que a projeção, por si só, já é uma forte sinalização do bom desempenho que as empresas nacionais vão apresentar no ano. "Os resultados serão muito melhores do que no primeiro semestre", projeta.

O consultor financeiro Marcos Moore, sócio da TraderPro, diz que os setores financeiro, de construção e de consumo devem já vão garantir "uma boa alta da bolsa".

O otimismo com a bolsa brasileira é relativizado por José Rogério Luiz, diretor da Totvs Financial Services. "Não quer dizer que as ações só trarão ganhos. Haverá muita volatilidade sempre", alerta. O especialista não faz projeções para o desempenho da bolsa neste ano. "Só depois da conclusão do segundo turno das eleições dará para projetar algo."

Longo prazo. Luiz, assim como os outros analistas, lembra que, para o pequeno investidor, a bolsa deve ser vista como investimento de longo prazo. Para Laura, por exemplo, manter as aplicações por dois anos já é um período "interessante para ter bons resultados". Luiz diz que cinco anos é o melhor prazo. "Em cinco anos, os pontos positivos do Brasil estarão muito salientados", frisa.

Moore, da TraderPro, acredita até em ganhos no curto prazo. "Se o investidor souber em quais papéis investir, é possível aproveitar uma alta no curto prazo", afirma.

Setores. Os analistas são unânimes na recomendação de compra de papéis de empresas com atuação voltada para o mercado interno de agora até o fim do ano. "Há muitas boas oportunidades no mercado doméstico", comenta Carlos Camacho, sócio da GAP Investimentos.

Marcelo Mollica, sócio e analista da GAP, faz uma ressalva aos investidores quanto ao setor de commodities. "Com exceção de Vale e OGX, não recomendamos a entrada dos investidores."

Para Mollica, boas apostas estão no segmento de consumo, com foco em Hering e Lojas Renner. Na área de telefonia, o analista recomenda a compra de papéis da Vivo. "A Vivo tem muito a ganhar com a integração que fez com Telesp."

Além disso, o especialista ressalta as ações do setor bancário nacional, em especial as do Itaú Unibanco.