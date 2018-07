Analistas criticam 'agressividade' de Cristina A política de Cristina Kirchner para reaver as Malvinas - ilhas reivindicadas pela Argentina, mas sob controle britânico desde 1833 - obteve o respaldo dos presidentes latino-americanos e do Caribe reunidos em Cancún. No entanto, em Buenos Aires, o ceticismo impera entre analistas e diplomatas, que consideram que a estratégia de Cristina é "agressiva" e não abre condições para que argentinos, britânicos e kelpers sentem-se à mesa de negociações para discutir o futuro da soberania das Malvinas. Há duas semanas, Cristina firmou um decreto que determina a obrigatoriedade de autorização prévia para todos os navios que passem pelos portos argentinos rumo às Malvinas. Caso eles transportem insumos para a exploração petrolífera nas ilhas, serão barrados.