Anastasia defende Aécio no comando do PSDB e nega racha com paulistas O governador de Minas Gerais, Antonio Anastasia (PSDB), defendeu a candidatura do senador Aécio Neves (PSDB-MG) à presidência do partido para dar mais um passo rumo à candidatura dele à Presidência em 2014 e procurou afastar as especulações de uma ruptura por parte de lideranças paulistas da sigla.