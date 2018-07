Anatel altera área de tarifação de Santana do Paraíso A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) publicou na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União a Resolução nº 606, que muda o município de Santana do Paraíso (MG) da área de tarifação 333 (Caratinga) para a área de tarifação 316 (Coronel Fabriciano), e do código nacional 33 para o código nacional 31.