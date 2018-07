Anatel aprova 911 e 112 para chamadas de emergência O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou nesta quinta-feira, 28, alteração no Regulamento do Serviço Móvel Pessoal (SMP) para permitir a realização de chamadas para o atendimento de emergências do serviço público (Polícia Militar) também por meio dos códigos 112 e 911. A Anatel explica que esses são os números de emergência adotados na Europa e nos Estados Unidos, respectivamente. Continuará valendo, porém, o número 190, tradicionalmente utilizado no Brasil, para esse tipo de ligação.