Anatel aprova plano de faixas de frequências de 2013 A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou no Diário Oficial da União que aprovou a Edição 2013 do Plano de Atribuição, Destinação e Distribuição de Faixas de Frequências no Brasil. Segundo a agência, a edição impressa do plano e do correspondente ''Quadro de Atribuição de Faixas de Frequências no Brasil'' estará disponível para consulta na Biblioteca da Anatel, assim como as versões eletrônicas do documento, no site do órgão.