Anatel averigua causa da pane na Telefônica, em SP A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), responsável por fiscalizar os serviços de telecomunicações no País, afirmou hoje, por intermédio de sua assessoria de imprensa, em Brasília, que seu escritório regional em São Paulo está "averiguando" a causa da pane na Telefônica que mantém fora de funcionamento, na capital paulista, os serviços digitais do Detran e o registro de boletins de ocorrência nas delegacias policiais. O problema começou às 22 horas de ontem.A Anatel não informou se a Telefônica pode ou não sofrer algum tipo de sanção pelos prejuízos resultantes da pane. No setor de energia, quando ocorre apagão, um processo é aberto pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para apuração das causas e dos prejuízos, o que muitas vezes resulta em multa para a empresa responsável.