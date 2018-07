Anatel convocará empresas de TV paga sobre qualidade de serviços

As reuniões são decorrentes do aumento de reclamações contra empresas do segmento, algo que, segundo Rezende, acontece por conta do forte crescimento da TV paga no último ano, e que deve continuar a apresentar crescimento acelerado. Segundo a Anatel, o setor deve fechar 2012 com 17 milhões de domicílios atendidos.

Rezende não especificou as empresas que serão chamadas e disse que a reunião consiste apenas em uma consulta para "passar essas preocupações" da agência às companhias sobre o aumento das reclamações.

As maiores empresas de TV paga no Brasil pertencem aos grupos Net/Embratel, SKY/Directv, Telefônica Brasil, Oi e GVT, dentre outras operadoras de menor porte.

(Por Sérgio Spagnuolo)