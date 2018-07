Anatel define sinal em cidades da Copa das Confederações

Com as decisões, a partir de 12 de abril as empresas podem usar, "em caráter primário, sem exclusividade", as subfaixas de radiofrequências de 2.570 MHz a 2.620 MHz e também, em caráter secundário, as subfaixas de 2.500 MHz a 2.510 MHz e de 2.620 MHz a 2630 MHz.

Na última sexta-feira (01), a Anatel determinou que as operadoras de TV por assinatura em micro-ondas (MMDS) e SeAC, nessas seis cidades, desocupem determinadas faixas para implantação do serviço móvel de quarta geração (4G). Com a determinação, as operadoras não devem utilizar as faixas de 2.510 MHz a 2.570 MHz e de 2.630 MHz a 2.690 MHz a partir de 12 de abril, sob pena de suspensão das licenças de funcionamento e lacre das respectivas estações.