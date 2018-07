Anatel discutirá distribuição de rádios FM

A agência pretende receber avaliações e sugestões do público que contribuam, entre outros aspectos, para o "uso racional e econômico do espectro de frequências". O órgão regulador destaca, no entanto, que a aprovação das propostas está condicionada à anuência do Ministério das Comunicações, além de Administrações dos Estados Partes do Mercosul.

As contribuições por meio de formulário eletrônico devem ser encaminhadas à Anatel até 17 de maio. Já as manifestações por carta ou fax devem ser enviadas até 10 de maio.