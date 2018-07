Anatel investiga pane da telefonia fixa em São Paulo A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou, em nota divulgada hoje, que investiga as falhas nos serviços de telefonia fixa (local e longa distância nacional e internacional) prestados pela Telefônica. A pane começou às 9 horas e a instabilidade no sistema provoca não completa as chamadas em todo o Estado de São Paulo. Segundo a nota, a Anatel foi informada da ocorrência pelo presidente da Telefônica, Antônio Carlos Valente da Silva.