Anatel nega recurso e mantém proibida venda do Speedy A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou hoje, em nota, que rejeitou o recurso apresentado pela Telefônica e manteve a proibição à empresa de vender o serviço de banda larga Speedy. A Anatel informou também que sua determinação está valendo desde zero hora do dia 23 de junho. A proibição da venda foi decidida pelo Conselho Diretor da Anatel na sexta-feira passada e publicada no "Diário Oficial da União" na segunda-feira.