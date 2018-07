Anatel pedirá esclarecimentos às operadoras sobre cobrança da Internet móvel

Na segunda-feira, operadoras de telecomunicações anunciaram planos de cortar a Internet de usuários que consumirem toda a franquia de dados, em vez de reduzir a velocidade como ocorre atualmente.

"O objetivo da Anatel é garantir que os consumidores tenham seus direitos assegurados e sejam informados, de modo antecipado, amplo e transparente, sobre mudanças", disse a agência em comunicado.

Segundo a Anatel, as regras do setor permitem às empresas adotar vários tipos de franquias e cobranças. "No entanto, segundo o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, qualquer alteração em planos de serviços e ofertas deve ser comunicada ao usuário com antecedência mínima de 30 dias", disse a agência.

(Por Luciana Bruno)