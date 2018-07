Anatel: qualidade na transmissão de dados não é ideal--presidente O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), João Rezende, disse nesta terça-feira que um relatório do órgão regulador apontou que a qualidade do serviço de transmissão de dados pelas operadoras de telefonia não é ideal. No entanto, ele descartou que essa constatação leve a agência a suspender as vendas de produtos ou a tomar alguma punição semelhante.