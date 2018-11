Ancestrais humanos podem ser mais antigos

Cientistas usaram tecnologia avançada por imagem, análise comparativa e exame da terra e dos restos encontrados ao redor dos fósseis para datá-los entre 300 mil e 400 mil anos atrás.

Embora os dentes não tenham as mesmas características das dos neandertais ou dos primeiros homens modernos, eles possuem uma "considerável afinidade" com o Homo Sapiens, disseram os pesquisadores em um relatório publicado no American Journal of Physical Anthropology.

Uma das possibilidades é que os dentes pertençam a um ancião, ancestral direto dos primeiros seres humanos que evoluíram independentemente de outros na África e na Europa, disse Rolf M. Quam, professor de Antropologia da State University de Nova York em Binghamton. / Tradução Anna Capovilla