Anchieta e Imigrantes registram pontos de lentidão O Sistema Anchieta-Imigrante, que liga a capital paulista à Baixada Santista, apresenta pontos de lentidão por conta de acidentes na tarde deste sábado. Segundo a concessionária Ecovias, na Anchieta uma carreta virou em "L" bloqueando uma pista na descida da serra. Por isso, há congestionamento dos quilômetros 41 a 43. Já na Imigrantes, uma colisão entre veículos de passeio no quilômetro 28, em São Bernardo do Campo, deixa um quilômetro de lentidão no sentido litoral. As duas faixas da direita estão interditadas.