Anchieta e Imigrantes têm trânsito bom no retorno a SP As rodovias Anchieta e Imigrantes, que ligam São Paulo ao litoral paulista, têm tráfego bom na manhã deste domingo, segundo a concessionária que administra os trechos. De acordo com a Ecovias, o motorista que utilizava o sistema por volta das 11 horas fazia boa viagem, tanto no sentido litoral quando no retorno à capital paulista.