Anchieta é liberada para tráfego O trecho de serra da pista norte da via Anchieta já foi liberado. A rodovia estava bloqueada desde as 4h da manhã depois que um caminhão que transportava engradados de cerveja e barris de chope pegou fogo na altura do km 48. Não houve feridos no acidente, mas, segundo a Ecovias, concessionária que administra a via, o caminhão ficou totalmente destruído.