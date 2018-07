Anchieta, em SP, é liberada após caminhão pegar fogo Um caminhão pegou fogo por volta das 14 horas de hoje no km 43 da Via Anchieta, no ABC paulista, sentido capital. Por causa disso, a pista ficou totalmente interditada para rescaldo no trecho de serra, entre o km 55 e o km 40, até as 16h40.