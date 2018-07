Anchieta-Imigrantes: 82% dos carros voltaram a SP A Concessionária Ecovias informou que, dos 454.800 veículos que foram para o litoral de São Paulo pelo Sistema Anchieta-Imigrantes no fim de 2008, 373.100, ou 82,03%, haviam retornado à capital paulista entre a zero hora de segunda-feira e o meio-dia de hoje. De acordo com a assessoria da companhia, o movimento estava intenso na Imigrantes por volta das 12h30 no trecho de serra, e na Rodovia Anchieta era normal. Na Rodovia Domenico Rangoni, a antiga Piaçaguera-Guarujá, o fluxo de veículos era lento na saída de Santos, entre os quilômetros 257 ao 270. Na Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, o trafego era intenso. No Anchieta-Imigrantes, 7.655 veículos voltaram para São Paulo do litoral entre 10 e 11 horas de hoje. O movimento ficou um pouco maior das 11 horas ao meio-dia, pois foram registrados 7.860 veículos. Segundo a Ecovias, não foi registrado nenhum acidente grave nas estradas que a empresa administra sob o regime de concessão.