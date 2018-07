Anchieta-Imigrantes deve receber 5 mi de carros no verão A Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, implantou hoje a Operação Verão. A expectativa é que cerca de cinco milhões de veículos passem pelas rodovias durante a operação, que vai até 8 de março. Somente na semana entre Natal e Ano Novo, a Ecovias espera que entre 825 mil e 1,175 milhão de veículos sigam para o litoral paulista. Na semana do Natal, entre os dias 22 e 27 de dezembro, devem descer entre 300 e 480 mil veículos para a Baixada Santista. Até as 9 horas da sexta-feira da semana que vem, o sistema irá operar normalmente, no esquema 5x5. A partir desse horário, deverá ser implantada a operação descida 7x3, com fluxo em direção ao litoral pelas duas pistas da via Anchieta e pela pista Sul da rodovia dos Imigrantes. O retorno a São Paulo será feito pela pista Norte da Imigrantes. A operação descida será encerrada às 24 horas, sendo retomada entre às 5h e 19 horas de sábado. No Ano Novo, a contagem terá início à 0 hora de domingo, dia 28 de dezembro, e segue até as 24 horas do dia 4 de janeiro. Durante esse período, devem descer para o litoral entre 400 e 600 mil veículos. A Ecovias implantará a operação descida (7x3) no dia 28, das 14h às 19 horas. A partir das 20h, o sistema será invertido com a implantação da operação subida (2x8), já que muitas pessoas trabalham normalmente na segunda-feira. Na terça-feira, a concessionária já espera um aumento no fluxo de veículos em direção ao litoral e, a partir das 8 horas, a operação descida 7x3 voltará a ser adotada. A expectativa é de que a operação se estenda até as 22 horas de quarta-feira, véspera do ano-novo. Operação subida Após a virada do ano, na quinta-feira (dia 1º), começam os preparativos para o retorno. A operação subida (2x8) será implantada às 13 horas, quando a descida passa a ser feita somente pela pista sul da via Anchieta, enquanto as duas pistas da rodovia dos Imigrantes e a pista norte da via Anchieta passam a operar no sentido capital paulista. Essa operação será finalizada às 23 horas. No dia 2, a partir das 11 horas, entrará em funcionamento o esquema 4x6, com descida pelas duas pistas da via Anchieta e subida pelas duas pistas da rodovia dos Imigrantes. A previsão é de que essa operação seja encerrada às 21 horas e seja retomada entre às 10h e 17 horas do dia seguinte. A partir da noite do dia 3, a Ecovias volta a preparar as rodovias para receber os veículos que sobem a serra. Às 18 horas, será implantada operação subida, que se estenderá até as 24 horas. A medida será implantada novamente entre 8 horas do dia 4 e 3 horas da madrugada de segunda-feira, dia 5.