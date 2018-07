Anchieta-Imigrantes deve receber até 360 mil na Páscoa

Pela previsão da concessionária, o movimento de veículos no sentido litoral deve ser intenso, principalmente das 7 às 16 horas de quinta-feira. Durante esse período, a concessionária implantará a Operação Descida, disponibilizando sete faixas para descida da serra e três faixas para subida. As pistas da Anchieta, mais a pista nova da Imigrantes, vão operar no sentido litoral, enquanto a subida será feita somente pela pista norte da Imigrantes.

A partir das 10 horas de domingo, o movimento deve ficar intenso no sentido São Paulo. Para atender essa demanda, a concessionária vai implantar a Operação Subida, com descida pela pista sul da Anchieta e subida pelas duas pistas da Imigrantes e pela pista norte da Anchieta.