Anchieta-Imigrantes, em SP, continua com lentidão

A melhor opção para se chegar à Baixada Santista são as pistas da Anchieta, que apresentam melhores condições de tráfego. O tráfego é lento na pista marginal sul (de descida) da via Anchieta, no acesso ao Riacho Grande, em São Bernardo do Campo, entre os km 27 e 29, devido excesso de veículos.

O movimento de veículos é lento em direção à capital pela Imigrantes, entre os km 56 e 52, em razão de uma carreta quebrada que ocupava uma das faixas de rolamento. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera em esquema 7x3. A subida da serra é feita apenas por meio da pista norte da Imigrantes. A descida da serra é feita pelas pistas sul da Imigrantes e sul e norte da Anchieta.

Acidente

O tráfego está normalizado em todo o trecho paulista da Rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte. Um capotamento ocorrido por volta das 12h15 na pista sentido São Paulo, no km 73, em Mairiporã, causou transtornos ao motorista, que enfrentou quase três quilômetros de congestionamento.