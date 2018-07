Anchieta-Imigrantes entra em esquema 2 x 8 nesta tarde

Às 11h55, o SAI operava no esquema padrão 5 x 5, no qual metade da capacidade do sistema é direcionada para a Baixada Santista e a outra metade, para a capital paulista. Segundo a concessionária Ecovias, o tráfego é bom tanto no SAI como nas litorâneas Padre Manoel da Nóbrega e Piaçaguera-Guarujá.

Lentidão

Um desvio existente para a Avenida Coronel Sezefredo Fagundes no quilômetro 79 da pista sentido SP-MG da Rodovia Fernão Dias, na zona norte de São Paulo, causava, às 11h45, cerca de 1 quilômetro de congestionamento na região.

No último dia 26, um deslizamento de terra entre as duas pistas no quilômetro 77 causou deslocamento dos pilares que sustentam a pista (viaduto) no sentido SP-MG. Os trabalhos de recuperação da encosta e do viaduto continuam e não há previsão de término das obras segundo a concessionária Autopista.