Anchieta-Imigrantes inicia Operação Natal nesta segunda

A Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, inicia na segunda-feira, 22, a partir de zero hora, a Operação Natal. De acordo com informações da assessoria de imprensa, é esperado um fluxo entre 425 mil e 575 mil veículos pelas rodovias até o dia 27 de dezembro, à zero hora, quando se encerra a operação. O sistema irá operar normalmente (no esquema 5X5) até as 9 horas do dia 26. Só a partir desse horário, a operação descida 7X3 será implementada, com fluxo em direção ao litoral pela pista Sul da rodovia dos Imigrantes e pelas duas pistas da Via Anchieta. A operação descida será encerrada às 24 horas, sendo retomada entre as 5 horas e as 19 horas de sábado, dia 27. A Operação de Ano Novo será iniciada à zero hora do dia 28 e se encerrará à meia-noite de 4 de janeiro. A expectativa é de que circulem, no período, entre 400 e 600 mil veículos para o litoral paulista. Tarde de domingo O trânsito estava tranqüilo na tarde deste domingo tanto na capital quanto nas principais rodovias de São Paulo, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego e das polícias rodoviárias. De acordo com as concessionárias que administram as estradas, por volta das 14h15, os sistemas Anchieta-Imigrantes, Anhangüera-Bandeirantes e Castelo Branco-Raposo Tavares tinham tráfego normal. Até este horário, também não havia registros de acidentes graves ou interdições que atrapalhassem o trânsito. (Com Fabiana Marchezi, do estadao.com.br)