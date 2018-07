Anchieta-Imigrantes recebeu mais de 520 mil veículos

A contagem de 2012, com a passagem de 520.864 veículos, considera o período entre 0h de quinta-feira, 16, e 23h59 de terça-feira, 21. O número é 32% maior do que o contabilizado em 2011, quando 391.483 veículos desceram a serra pelo Sistema Anchieta-Imigrantes.

Com o aumento do volume de tráfego, aumentaram também os acidentes. Foram 188 ocorrências em 2012, contra 135 no ano passado. Um dado que chama a atenção foi o elevado número de motocicletas envolvidas em acidentes. Em 2011, foram 22 motos envolvidas em acidentes. Já em 2012, o número saltou para 78, mais do que o triplo.

No entanto, mesmo com o tráfego maior, o número de feridos caiu na comparação com 2011. Foram 77 feridos esse ano, contra 97 em 2011. Três pessoas morreram, duas delas envolvidas em um acidente de motocicleta e uma envolvida em uma colisão entre carro e bicicleta.