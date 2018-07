Anchieta-Imigrantes registra lentidão no sentido SP O Sistema Anchieta-Imigrantes registra lentidão no sentido capital na tarde de hoje. A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem tráfego lento do km 276 ao km 274, por excesso de veículos no acesso para a Rodovia dos Imigrantes. Já pela Imigrantes, o tráfego é carregado em todo o trecho de serra no sentido São Paulo. O pior trecho vai do km 58 ao km 52. A Via Anchieta tem lentidão do km 55 ao km 51, no sentido São Paulo, e tráfego intenso em toda a serra. Ainda assim, essa é a melhor opção para subir a serra.