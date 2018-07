Anchieta-Imigrantes tem 3 pontos de congestionamento O sistema Anchieta-Imigrantes, que opera no esquema 2x8, com descida feita apenas pela pista sul da Anchieta, apresentava, às 17h30 deste domingo, três pontos de congestionamento. Segundo a concessionária Ecovias, a pista sul da Anchieta está congestionada entre os quilômetros 26 e 30, região de São Bernardo do Campo, no ABC paulista. A pista norte, usada na subida da serra, apresenta 10 mil metros de lentidão, entre os quilômetros 35 e 25. O trecho de serra da pista sul da Imigrantes, que opera na subida, apresenta lentidão entre os quilômetros 50 e 55. Na última hora, mais de 6 mil veículos viajaram em direção à capital. No sentido Baixada Santista, a concessionária registrou a passagem de mais de 1,6 mil veículos. Dos 157 mil veículos que desceram a serra neste fim de semana, 103 mil já retornaram. Não há registro de acidentes graves.