Anchieta-Imigrantes tem 40 km de congestionamento

Na Imigrantes, os motoristas enfrentam congestionamentos do Km 15 ao Km 32, no trecho de serra. Na Anchieta, o tráfego está congestionado do km 23 ao km 31, no trecho de serra, e entre o Km 40 ao km 55.

O sistema Anchieta-Imigrantes opera com sete pistas rumo ao litoral e três pistas em direção a São Paulo, desde as 11h de sexta, com descida da serra sendo feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes, além da pista norte da Anchieta. Para a subida, o motorista utiliza a pista norte da Imigrantes. Desde a 0h de quinta-feira até o momento foi registrada a passagem de 352.385 veículos sentido litoral e de 120.257 no sentido São Paulo.

A Padre Manoel da Nóbrega, sentido Praia Grande, tem lentidão do km 284 ao Km 285. Na Cônego D. Rangoni o tráfego é tranquilo nos dois sentidos.

Segundo informações do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o tráfego está lento na rodovia dos Tamoios, entre os km 11 ao km 15,9, em razão de um acidente, às 8h20, que provocou a interdição da pista por cerca de 40 minutos. As pistas principais já foram liberadas.

Na Mogi-Bertioga, há congestionamento do km 56 ao km 65, por excesso de veículos. O mesmo ocorre na Rio-Santos, entre os km 216 e km 214.