Anchieta-Imigrantes tem boas condições de tráfego Boletim da concessionária Ecovias, atualizado no fim desta manhã, informa que as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) agora já têm boas condições de tráfego em ambos os sentidos. Segundo a operadora, desde a zero hora de quinta-feira mais de 121 mil veículos desceram a serra e mais de 47 mil subiram rumo a São Paulo.