Anchieta-Imigrantes tem lentidão sentido litoral O motorista rumo ao litoral paulista enfrentava lentidão em dois pontos do sistema Anchieta-Imigrantes no início da noite deste sábado. De acordo com a Ecovias, que administra as estradas, há oito quilômetros de trânsito lento na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, no sentido Praia Grande, a partir do quilômetro 284. Na Anchieta, motoristas enfrentam três quilômetros de congestionamento a partir do quilômetro 40 sentido litoral.