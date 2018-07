Anchieta-Imigrantes tem paradas no sentido litoral O Sistema Anchieta-Imigrantes apresentava às 12h30 deste sábado dois trechos de congestionamento no sentido litoral, ambos na pista Sul da Imigrantes. O primeiro entre os quilômetros 50 e 53, na serra, divisa entre São Bernardo e Cubatão, em razão do excesso de veículos. O segundo entre os quilômetros 63 e 63, na chegada a São Vicente, por causa dos semáforos. O Sistema opera no esquema 7 x 3, com subida feita pela pista Norte da Imigrantes e descida pelas pistas norte e Sul da Anchieta e pista Sul da Imigrantes. Segundo a concessionária Ecovias, qualquer mudança no esquema operacional dependerá do fluxo de veículos no decorrer deste sábado. Nenhum acidente grave foi registrado até o momento.