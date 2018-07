Anchieta-Imigrantes tem pontos de lentidão neste sábado

Ainda nessa via, o tráfego era intenso no trecho de serra em direção à capital paulista, enquanto na Via Anchieta o trânsito no mesmo sentido era lento no trecho de planalto. De acordo com a Ecovias, o trânsito na rodovia Cônego Domênico Rangoni no sentido Guarujá apresentava, no mesmo horário, pontos de lentidão na Baixada Santista. Na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, o tráfego era lento na mesma região.

Dutra

Na Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, os pontos de lentidão estavam, às 11h09, entre os quilômetros 229 e 231 na pista marginal em Guarulhos, sentido capital paulista, devido a um acidente na Marginal do Tietê, informou a CCR NovaDutra, concessionária da via. O tráfego era lento, no mesmo sentido, entre os quilômetros 223 e o 225. Segundo a concessionária, também havia pontos de lentidão na pista expressa entre os quilômetros 169 e 173, em São João de Meriti (RJ).

No sentido contrário, em direção à capital fluminense, o trânsito era ruim na pista expressa em Nova Iguaçu (RJ), entre os quilômetros 180 e o 171. Também havia tráfego lento na pista marginal, no mesmo sentido, entre os quilômetros 230 e 277 em Guarulhos.

No sistema Anhanguera-Bandeirantes, que liga a cidade de São Paulo ao interior do Estado, não havia pontos de lentidão no mesmo horário, segundo a CCR AutoBan. A mesma situação foi registrada no sistema Castelo Branco-Raposo Tavares, informou a CCR ViaOeste, concessionária das vias.