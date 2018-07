Anchieta-Imigrantes tem tráfego fluente no feriado O movimento de veículos estava tranqüilo nas estradas do Sistema Anchieta-Imigrantes por volta das 15 horas de hoje, segundo informações da concessionária Ecovias. A descida é feita pela pista sul da via Anchieta e pista sul da Rodovia dos Imigrantes. Para o retorno à Capital, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias. As alças de acesso à interligação Planalto foram bloqueadas, pois a visibilidade estava prejudicada no topo da serra, chegando a 150 metros no ponto mais crítico. Somente os motoristas que viajam em direção ao litoral pela Rodovia dos Imigrantes podem acessar a interligação em direção à via Anchieta. Feriado Das 14 às 15 horas, 2.586 veículos desceram a serra em direção ao litoral. No sentido capital, a concessionária registrou a passagem de 1.272 veículos. Desde a 0 hora de segunda-feira, quando teve início a contagem do Natal, 194 mil veículos viajaram para a Baixada Santista. A Ecovias estima que entre 425 e 575 mil veículos o movimento total em direção ao litoral no feriado de Natal.