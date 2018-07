Anchieta-Imigrantes tem trânsito bom na volta a SP O movimento é normal no sistema Anchieta-Imigrantes para quem volta hoje do litoral paulista, após a comemoração do réveillon. Segundo a concessionária Ecovias, das 18 às 19 horas, 5.825 veículos passaram pelo sistema em direção a São Paulo. Desde o dia 29 até agora, 379.551 veículos desceram para o litoral paulista. Hoje, o sistema opera no esquema 2x8: a subida é feita pelas duas pistas da rodovia dos Imigrantes e pela pista Norte da via Anchieta e a descida pela pista Sul da via Anchieta. O mesmo esquema será acionado no sábado, das 18h às 24h e no domingo, a partir das 8h até as 3 horas da manhã de segunda-feira.