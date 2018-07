Anchieta-Imigrantes tem trânsito intenso na volta a SP

O Sistema Anchieta-Imigrantes registra trânsito intenso no sentido capital paulista no fim da manhã desta terça-feira, 24, mas sem pontos de paradas, informou a concessionária Ecovias. Nas rodovias litorâneas, o movimento em direção a São Paulo também começou a se intensificar. Na Mogi-Bertioga, o motorista encontrava trecho de lentidão no começo da serra. Na Rio-Santos, Padre Manoel da Nóbrega e dos Tamoios também já era grande o fluxo de veículos, mas ainda sem pontos de paradas. Veja também: Trânsito nas rodovias da Dersa e do DER Trânsito na Anchieta e Imigrantes Trânsito na Dutra Trânsito na Anhangüera e Bandeirantes Trânsito na Castelo Branco e Raposo Tavares Desde às 9h45 desta terça, o sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 2 x 8, no qual a subida da serra pode ser feita pelas duas pistas da Rodovia dos Imigrantes e pela pista norte da Via Anchieta, com, oito faixas. Para a descida da serra, o motorista utiliza as duas faixas da pista sul da Anchieta. A "Operação Subida" deve se estender até a madrugada de quarta-feira, quando a Ecovias prevê a implantação da operação 4 x 6, a partir das 4 horas. Nesse esquema, o trecho de serra da pista sul da Rodovia dos Imigrantes é utilizado para a subida, assim como toda a pista norte, totalizando seis faixas. A descida é feita pelas quatro faixas da Anchieta. Entre 10h e 11h desta terça-feira de carnaval, 8.469 veículos subiram a serra em direção a São Paulo. No sentido contrário, a concessionária registrou a passagem de 1.324 veículos. Nas demais rodovias principais, como a Fernão Dias, Régis Bittencourt, Presidente Dutra, Bandeirantes, Anhanguera, Castelo Branco, Raposo Tavares e Oswaldo Cruz, o movimento seguia tranquilo. Desde à meia-noite da última quinta-feira (dia 19), quando teve início a contagem para o feriado, 442 mil veículos viajaram em direção ao litoral. Desses, 284 mil já retornaram.