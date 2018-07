Anchieta segue congestionada nesta terça-feira A rodovia Anchieta segue congestionada no final da manhã desta terça-feira, 28. A estrada tem engarrafamento nos três pontos das pistas (planalto, serra e baixada) que chegam a formar 29 km de filas no sentido litoral, segundo a Ecovias, concessionária que administra a rodovia. O trânsito também está parado do km 57 ao 55 no sentido São Paulo.