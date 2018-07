Anchieta segue interditada por causa de acidente O trecho de serra da pista de subida da Rodovia Anchieta continuava bloqueado totalmente entre os quilômetros 40 e 55 nesta tarde, por causa de uma carreta que pegou fogo na altura do quilômetro 46. Segundo a concessionária Ecovias, o acidente ocorreu às 14h30 e não deixou vítimas, mas congestionou, pelos veículos que vinham logo atrás do caminhão incendiado, dois quilômetros de tráfego. Os motoristas que deixam o litoral paulista podem pegar somente as duas pistas da Rodovia dos Imigrantes, que apresentam trânsito intenso, mas sem pontos de lentidão. O tráfego também é bom nas rodovias litorâneas Padre Manoel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni.